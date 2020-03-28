مصدر: مجلس الوزراء يقر يوم اربعينية الامام الحسين من كل عام يوما للعمل التطوعي

2020/03/28 | 00:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بان مجلس الوزراء أقر يوم اربعينية الامام الحسين من كل عام يوما للعمل التطوعي.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مجلس الوزراء أقر توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، بشان اعتماد يوم العشرين من شهر (صفر) من كل عام (اربعينية الامام الحسين علية السلام) اليوم العراقي للعمل التطوعي".

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