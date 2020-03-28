مصدر: مجلس الوزراء وافق على قبول التبرعات مثل مواد التعفير والكمامات وتتولى المحافظات استلامها اصوليا

2020/03/28 | 00:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بموافقة مجلس الوزراء على قبول التبرعات مثل مواد التعفير والكمامات، على ان تتولى المحافظات استلامها اصوليا.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مجلس الوزراء وافق على قبول التبرع المقدم من الخيريين بشان تجهيز المستلزمات والمواد الضرورية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا مثل (مواد التعفير وأجهزة رش مواد التعفير والكمامات والكفوف

وغيرها) تحت إشراف خلية الأزمة المؤلفة بموجب الأمر الديواتي رقم (55) لسنة ۲۰۲۰".

واضاف "تتولى المحافظات استلامها اصوليا ، استثناء من التعليمات النافذة".

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