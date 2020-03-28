طالبان بجامعة السليمانية ينتجان مادة تساعد في كشف كورونا (صور)

2020/03/28 | 00:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد الدكتور المشرف على قسم البحوث في كلية العلوم بجامعة السليمانية بهروز جاف، يوم الجمعة، بأن طلبة كلية العلوم ينتجون مادة وسيطة تساعد في كشف المصابين بفيروس كورونا.

وقال جاف في تصريح خاص لشفق نيوز، إن المادة الوسيطة تساعد في الحفاظ على العينات التي تؤخذ من المشتبه بإصابتهم بالفيروس لحين إجراء الاختبارات.

وأضاف أن العينات يجب أن تنقل في أنابيب تحتوي على هذه المادة الوسيطة وإلا فإنها ستتلف وبالتالي تكون نتيجة الاختبارات سلبية رغم ان المشتبه به قد يكون حاملاً للفيروس.

وأشار جاف إلى أنه نظراً لشح المادة في المستشفيات، فقد طُلب من جامعة السليمانية إنتاجها، وهو ما قام به بالفعل طالبان أحدهما طالب دکتوراه في قسم علوم الحیاة والآخر طالب دکتوراه في قسم الكيمياء.

وتابع أن عملية الانتاج حالياً في مرحلة اختبار نوعیة المادة ومقارنتها بالضوابط السالبة والموجبة لغرض استخدامها، منوهاً إلى أن المادة ستكون جاهزة للاستعمال في غضون 48 ساعة.

وأردف جاف أن المواد الأولية التي تدخل في إنتاج المادة الوسيطة متوفرة، ومن الممكن إنتاجها في حال أثبتت نجاعتها.

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