12 حالة تعافٍ من كورنا في أربيل والسليمانية

2020/03/28 | 00:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات الصحية في إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة تعافي 12 مريضاً من فيروس كورونا في أربيل والسليمانية.

وذكر بيانان منفصلان صادران عن صحة أربيل والسليمانية، أن 9 مصابين بفيروس كورونا في السليمانية و3 آخرين في أربيل تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفيات إلى منازلهم.

وأضاف بيان صحة أربيل أن أحد المرضى المتعافين كان وضعه غير مستقر وحالته الصحية سيئة، إلا أنه تماثل للشفاء في النهاية.

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