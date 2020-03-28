وصفَهُ بـ «الطاغيَة والمُضَلّل»، مسؤول إيراني سابق يُهاجم “خامنئي”

2020/03/28 | 00:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في شباط/ فبراير الماضي، اتهم المرشد الإيراني #علي_خامنئي #أميركا بنشر وباء #كورونا في بلاده؛ لمنع الشعب من الذهاب للانتخابات البرلمانية الإيرانية.جاء اتهامه لـ #واشنطن حينها بعد شحة الإقبال على

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