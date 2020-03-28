احمد جمعة - أزمة الرواية العربية... كشف المستور... ‏جوخة الحارثي نموذجا

2020/03/28 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_جمعة "سُئلت عمن سيقود الجنس البشري؟ فأجبت: الذين يعرفون كيف يقرؤون "فولتير، وليعذرني القارئ الرصين مع الاعتذار لفولتير، باستعاضة كلمة يقرؤون، بكلمة يكتبون، هم من سيقود الجنس البشري، وفي هذا إهداء من الصميم إلى المبدعة العمانية جوخة الحارثي التي حفرت أسمها بماء من ذهب بقائمة الروائيين العالميين، رغم كل الحملة الشرسة، الحاقدة، التي رافقت فوزها والذي تستحقه بجدارة لا تضاهى، وما أحزنني وفتح جرحاً بليغاً هو......

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