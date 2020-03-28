حكمت الحاج - الكيخوتي أو فارس الظل الحزين_ مونودراما شعرية

2020/03/28 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج (مونودراما شعرية من مسرح اللامعقول بمثابة ستاند آب تراجيدية) مهداة إلى جلال حمودي تأليف: حكمت الحاجتبدأ المسرحية بوصف شخصية (ألف لام ميم) وهو رجل على مشارف الخمسين.أستاذ مادة المسرح في إحدى المدارس الثانوية، وقد فشل في كل شيء، التدريس والتأليف المسرحي والتمثيل والإخراج والعلاقات الاجتماعية والزواج والسفر والدراسات العليا، لكنه نجح بشكل مميز في شيء واحد ألا وهو فقدان التركيز.إنه يهذي طوا......

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