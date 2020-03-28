لمى محمد - عندما شُفِيتُ من (الكورونا)… -بساطة 11

2020/03/28 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد اليوم: الثلاثاء 3/آذار/2020: أثناء جلسة تقييم مع طلبة اختصاص من الأطباء المقيمين قالوا لي:-دكتورة أنت تعملين أكثر من كلّ الزملاء..نريد أن نقول لك أننا نلاحظ ذلك و أننا نقدره…قلت لهم: -لا تقولوا لأحد..لكنني إن طلبوا مني أن أدفع للجامعة من أجل القيام بهذا العمل..سأفعل، فكيف لا أفعل وهم يدفعون لي..أنا لا أحب الطب فقط بل أقدسه..لا أعشق طب النفس فقط بل شغوفة به…الي......

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