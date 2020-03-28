الطيران المدني تعلق الرحلات الجوية في العراق لغاية 11 نيسان

2020/03/28 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، عن تعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية 11 نيسان المقبل.

وقال مدير عام سلطة الطيران، دريد يحيى جاسم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تمديد تعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية 11 نيسان المقبل ، استناداً لقرارات مجلس الوزراء والتي عقدت مؤخراً"، مبيناً أن "ذلك يأتي من أجل حماية الصحة العامة في العراق ولدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

واضاف أن "قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي والدبلوماسية والصليب الاحمر والهلال الاحمر ورحلات الشحن الجوي والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية، لغرض الاستجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد والتي تأتي ضمن الخطوات لمنع تفاقم الأزمة الوبائية ولحماية مسافرينا الكرام وانسجامًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية".

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