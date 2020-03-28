وفاة طبيب عراقي في بريطانيا بسبب فيروس كورونا

2020/03/28 | 00:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توفي أول طبيب في بريطانيا من اصل عراقي بعد إصابته بفيروس كورونا.وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فأن الطبيب العراقي حبيب الزيدي ، توفي نتيجة اصابته بفيروس كورونا في مدينة اي**** جنوب بريطانيا.واشارت الى ان الطبيب خدم اكثر من خمس واربعين سنة في هذه المدينة، موضحة أن زوجته وابنائه الأربعة أطباء ايضا.[…]

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