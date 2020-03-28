2020/03/28 | 00:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطاليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى أكثر من 9 آلاف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطاليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى أكثر من 9 آلاف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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