الحشد يتكفل بغسل ودفن المتوفين بكورونا

2020/03/28 | 00:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، تكفلها بغسل وتكفين ودفن المتوفين بفيروس كورونا.

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