2020/03/28 | 00:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللامي مغردا :وصلتني للاسف معلومات غير مشجعة بشأن ما تتلقاه وزارة الصحة من دعم ضعيف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 00:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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