العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية لمكافحة فيروس كورونا

2020/03/28 | 00:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، عن تعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية 11 نيسان المقبل.وقال مدير عام سلطة الطيران، دريد يحيى جاسم، في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “تم تمديد تعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية 11 نيسان المقبل ، استناداً لقرارات مجلس الوزراء والتي عقدت مؤخراً”، مبيناً أن “ذلك […]

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