ميسان تكشف إصابة جديدة بكورونا

2020/03/28 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ميسان، يوم الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا من بين 15 مشتبها إصابتهم بالفيروس.

وقالت الدائرة في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "تم تسجيل إصابة موجبة بفيروس كورونا المستجد من بين 14 نموذجا مختبريا تم إرسالها إلى المختبر المركزي في بغداد، بينما كانت بقية التحاليل سالبة (غير مصابة)".

وأوضحت أن "الإصابة الجديدة هي لامرأة من منطقة حي الوحدة الإسلامية في مركز محافظة ميسان تبلغ من العمر 45 عاما".

وأضافت أن "المصابة تخضع للعزل الطبي في المستشفى منذ يومين تحت عناية فريق طبي متخصص ووضعها الصحي مستقر".

وأشارت الدائرة إلى "اتخاذ اللازم بخصوص ملامسيها، حيث تم استضافتهم في دار الاستضافة الخاصة بدائرة صحة ميسان لمدة 14 يوماً لمتابعتهم صحيا".

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