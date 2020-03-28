2020/03/28 | 00:46 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة ميسان تسجل إصابة جديدة بكورونا لإمرأة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 00:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ميسان تسجل إصابة جديدة بكورونا لإمرأة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ميسان تسجل إصابة جديدة بكورونا لإمرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).