نصف مليون دولار من مستثمرين عراقيين للأردن

2020/03/28 | 00:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي عن تبرع مستثمرين عراقيين بما يزيد عن نصف مليون دولار لدعم جهود وزارة الصحة.وأشاد البستنجي بالمسؤولية الأخوية السخية للمستثمرين العراقيين في التبرع من خلال دعم جهود الرعاية الصحية في المملكة.واثنى على جهودهم بالتبرع للأردن بلدهم الثاني، حيث تبرع لوزارة الصحة كل من: فاضل […]

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