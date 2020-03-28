الموت يغيب ممثلا أميركيا بعد إصابته بكورونا

2020/03/28 | 00:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /توفي الممثل الأمريكي، مارك بلوم، إثر إصابته بفيروس كورونا.ورحل بلوم مساء الخميس عن عمر ناهز 69 عاما، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.أعلنت عن وفاة بلوم، ريبيكا دامون، نائب الرئيس التنفيذي لنقابة الممثلين “ساغ-أفترا”، التي تذكرته بأنه “ممثل موهوب ومعلم رئيسي وصديق مخلص وإنسان جميل”.وحرصت نجمة الغناء العالمية، […]

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