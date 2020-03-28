الإمارات تعلن دعم سوريا في مواجهة “كورونا”

2020/03/28 | 01:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مساندتها للشعب السوي في ظل أزمة “كورونا”، عبر اتصال هاتفي جرى بين ولي عهد أبوظبي والرئيس السوري.وقال ولي عهد #أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات

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