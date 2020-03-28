2020/03/28 | 01:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية، ان اوامر سرية صدرت من البنتاغون للقادة العسكريين بالتخطيط لمحاولة تدمير ميليشيا مدعومة من إيران ، لكن جنرالا امريكيا في العراق حذر من مخاطر العملية.

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