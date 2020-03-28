الإتحاد الكردستاني: مطالب الكرد موحدة، ولا داعي لزيارة الزرفي إلى الإقليم

2020/03/28 | 01:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} اكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ان مطالب الكتل الكردستانية في مجلس النواب موحدة.وقال النائب عن محافظة كركوك جمال شكور في تصريح صحفي، ان "لا حاجة لقيام رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بزيارة اقليم كردستان للحوار مع قواه السياسية في اطار حواراته لتشكيل الحكومة الجديدة، معللا ذلك بأن مطالب الاقليم وكتله السياسية واضحة، وخاصة مطالب حكومة الاقليم والمشكلات العالقة بينها وبين الحكومة الاتحادية".وشدد شكور على ان "هناك اكثر من كتلة كردستانية في مجلس النواب ويمكن الحوار والتفاهم مع الكتل الكردستانية فهي صوت واحد".وأضاف ان "على رأس هذه المطالب وخاصة لدينا نحن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وبشكل خاص النواب عن محافظة كركوك، هي ان يكون ملف كركوك والمناطق المتنازع عليها من أولويات التفاوض بين الاقليم والحكومة الاتحادية الجديدة".يذكر ان وسائل اعلام محلية نشرت انباء عن عزم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بزيارة اقليم كردستان في اطار حواراته مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح كلف في 17 من الشهر الجاري الامين العام لحركة الوفاء العراقية عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.انتهى

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