اشرف عتريس - فى اليوم العالمى للمسرح - ماذا نقول

2020/03/28 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس استدعاء الذاكرة الطفولية هو أمر ليس هيناً تماماً عن المسرح ،طفل المرحلة الالزامية طفل ( الصف الرابع ابتدائى )الذى يشاهد لأول مرة ( الغرباء لايشربون القهوة )وهو الذى عرف مسرحيات التليفزيون والخاص تحديدا لنجوم الكوميدياالمهندس ومدبولى وعوض والهنيدى وابوبكرعزت وثلاثى أضواء المسرح(خسرنا منهم اليوم جورج فى هذا اليوم المجيد ) وتابع بشغف موعداعادة مسرحية كل الأجيال (مدرسة المشاغبي......

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