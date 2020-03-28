كمال انمار احمد - (( في ذلك الضباب الحزين...قصة قصيرة ))

2020/03/28 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد لم تكن مجرد أَزمة مرَّ بها جورج،فلقد عانى من حزنٍ شديدٍ،و كآبة مُمرِضة ما عاناه.فأَصبحت تلك الهواجس التي تسبب العلل تُخيف داخله،و تُعَرِّض مكامنه الهادئة و المعتدلة إِلى خريفٍ من العواصفِ،و شتاء من الأَمطار.أَثَّر هذا كله في مجرى حياته الدفينة باطنياً،فلم يستسغ كل ذلك التجديد المرعب في حياته الجديدة.التجديد الذي كان أَشبه بالأَمواج العاتية،و كان هو أَشبه بالسفينة البدائية المصنوعة من الأخشاب البسي......

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