تجسير جائحة كورونا

2020/03/28 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬عبد‭ ‬الهادي‭ ‬كاظم‭ ‬الحميري بحسب‭ ‬معجم‭ ‬المعاني‭ ‬الجامع‭ ‬يقال‭:‬‭ ‬أصابته‭ ‬جائحة‭ ‬أي‭ ‬أصابته‭ ‬بلية‭ ‬أو‭ ‬تهلكة‭ ‬وقد‭ ‬استخدمت‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬لوصف‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ ‬لأنه‭ ‬وباء‭ ‬تجاوز‭ ‬معظم‭ ‬حدود‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬ولم‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬أو‭ ‬منطقة‭ ‬واحدة‭.‬ وماذا‭ ‬بعد‭ ‬الحجر‭ ‬لأيام‭ ‬أو‭ ‬أسابيع؟‭ ‬هل‭ ‬سنخرج‭ ‬من‭ ‬‮«‬الغيبة‭ ‬الطوعية‮»‬‭ ‬لنجد‭ ‬العمل‭ ‬ومصادر‭ ‬الرزق‭ ‬وكل‭ […]

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