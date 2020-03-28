نصائح‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬العزل‭ ‬بين‭ ‬الفضاء‭ ‬والمحيطات‭ ‬للمحجورين‭ ‬في‭ ‬المنازل

2020/03/28 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برج‭ ‬إيفل‭ ‬يكرم‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا باريس‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ يكرم‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬مساء‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬مع‭ ‬بث‭ ‬كلمة‭ ‬‭”‬شكرا‭”‬‭ ‬وعرض‭ ‬رسائل‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬ملازمة‭ ‬المنازل،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬بلدية‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬البلدية‭ ‬‭”‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬سيكرم‭ […]

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