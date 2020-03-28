2020/03/28 | 01:28 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برج إيفل يكرم مشاركين في محاربة فيروس كورونا باريس,-(أ ف ب) – الزمان يكرم برج إيفل مساء كل يوم اعتبارا من الجمعة الأشخاص الذين يشاركون في محاربة فيروس كورونا المستجد مع بث كلمة ”شكرا” وعرض رسائل تدعو إلى ملازمة المنازل، على ما قالت بلدية العاصمة الفرنسية. وجاء في بيان البلدية ”اعتبارا من الجمعة سيكرم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح خبراء في العزل بين الفضاء والمحيطات للمحجورين في المنازل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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