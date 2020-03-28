مستعمرة فنانين في برلين تجد حلولاً مبتكرة لتحمل الإغلاق التام

2020/03/28 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭,-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬حملت‭ ‬إنغريد‭ ‬إهنين‭-‬هاس‭ ‬المايكروفون‭ ‬في‭ ‬يدها‭ ‬وبدأت‭ ‬تأدية‭ ‬أغنيات‭ ‬لإديت‭ ‬بياف‭ ‬من‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬برلين‭… ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬جماعي‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الترفيه‭ ‬للسكان‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬وقالت‭ ‬إنغريد‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬71‭ ‬عاما‭ ‬‭”‬إن‭ ‬مفهوم‭ ‬إقامة‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬فكرة‭ […]

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