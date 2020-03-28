خلافات بين عناصر “الجيش الوطني” على ممتلكات المدنيين تسفر عن مقتل أحدهم

2020/03/28 | 01:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكات وصفت بـ”العنيفة” صباح اليوم، في حي الأشرفية شرقي مدينة #عفرين، بين مجموعتين عسكريين تتبع إحداهما لـ “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، ما أدى إلى مقتل عنصر.وذكر نشطاء

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