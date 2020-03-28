تقرير امريكي: البنتاغون أمر بتصعيد العمليات في ‫العراق‬ ضد مليشيا تدعمها ‫إيران

2020/03/28 | 01:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية – ، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) امرت القادة العسكريين بالتخطيط لتصعيد القتال في العراق.

وذكرت الصحيفة في التقرير ان الوزارة اصدرت توجيهات الأسبوع الماضي لإعداد حملة لتدمير ميليشيا مدعومة من إيران هددت بمزيد من الهجمات ضد القوات الأمريكية.

واضاف التقرير ان القائد الأعلى للولايات المتحدة في العراق حذر من أن مثل هذه الحملة قد تكون دموية وتؤدي إلى نتائج عكسية وتهدد بالحرب مع إيران.

كتب القائد ، الفريق روبرت ب.



وايت ، أن الحملة العسكرية الجديدة ستتطلب أيضًا إرسال آلاف القوات الأمريكية الأخرى إلى العراق وتشتت الانتباه في قتال تنظيم داعش، حسب الصحيفة.

واشار التقرير الى ان بعض كبار المسؤولين ، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو وروبرت سي أوبراين ، مستشار الأمن القومي ، يضغطون من أجل عمل جديد عدواني ضد إيران وقواتها بالوكالة ، ويرون فرصة لمحاولة تدمير الميليشيات المدعومة من إيران مع انشغال الاخيرة بأزمة وباء كورونا.

ونقل التقرير عن مسؤولين امريكيين قولهم وزير الدفاع مارك إسبر أذن بالتخطيط لحملة جديدة داخل العراق - حتى مع تقليل الجيش الامريكي من وجوده في مكافحة الإرهاب هناك - لتوفير خيارات لترامب للرد على تصعيد الميليشيات المدعومة من إيران من هجماتها ضد القوات الأمريكية.

ونوه التقرير الى انه خلال اجتماع المكتب البيضاوي في 19 مارس ، لم يتخذ ترامب قرارًا بشأن ما إذا كان قد يأذن بالحملة الجديدة في العراق ، ولكنه سمح للتخطيط بالاستمرار ، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

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