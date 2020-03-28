بعد ان هددوا بالانتحار.. انهاء حجر عائلة توفي احد افرادها بكورونا في واسط

2020/03/28 | 01:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسطانهت خلية الازمة في محافظة واسط، السبت، حجر عائلة في ناحية شيخ سعد فقدت الاب بعد اصابته بفايروس كورونا.

وكانت عائلة احد المتوفين بفيروس كورونا في الكوت بمحافظة واسط هددت، امس الجمعة، بالانتحار الجماعي في حال ابقائهم في الحجر الصحي.

وقال احد افراد العائلة في مقطع فيديو سجله من الحجر الصحي، إنه "في الحجر مع عائلته لاكثر من 15 يوماً بعد وفاة والدهم بفيروس كورونا في الكوت".

وهدد "بالانتحار يوم السبت، في حال ابقائهم بالحجر الصحي"، مؤكداً أنهم "في حالة جيدة ولم تظهر اعراض كورونا عليهم".

بغداد اليوم _ كردستان

اعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الجمعة، عن شفاء 8 مصابين بفيروس كورونا في المدينة.

وقال مدير الدائرة، صباح هورامي في بيان تلقته(بغداد اليوم)، إن "8 مصابين بفيروس كورونا في السليمانية قد تماثلوا للشفاء بعد اجراء الفحوص

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، تسجيل اصابة بكورونا في منطقة شهداء البياع.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان، ان "اصابة تم التأكد منها في منطقة شهداء البياع قرب جامع معاذ بن جبل محلة 869".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت صحة محافظة المثنى، الجمعة، تسجيل أربعة إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة المثنى، عون هاني، في بيان، إن "أربعة اصابات جديدة سُجلت في المثنى بعد اخذ المسحات من الملامسين من احد المرضى وهو رجل يبلغ من العمر

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