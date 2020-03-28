ثلاث خرافات عن جهاز المناعة .. تعرف عليها

2020/03/28 | 01:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أشارت الطبيبة الألمانية إريكا شوارتز إلى أن هناك بعض الخرافات والمعتقدات الخاطئة لدى بعض الأشخاص عن جهاز المناعة وكيفية تقويته للقيام بمهامه في التصدي للفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.ليس هناك حاجة للتطعيم يعتقد الكثير من الأشخاص أنهم لا يحتاجون إلى التطعيم لأنهم بصحة جيدة وأجسامهم قوية بما يكفي للتصدي للبكتيريا أو الفيروسات، ولكن […]

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