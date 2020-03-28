خبراء: اترك حذائك خارج منزلك لتتجنب كورونا

2020/03/28 | 01:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذر إخصائيو الأمراض المعدية من أن فيروس كورونا التاجي المستجد يمكن أن يعيش في باطن الأحذية لمدة تصل إلى 5 أيام، مع احتمال أن تحمل الأحذية الفيروس إذا تم ارتداؤها في مناطق مزدحمة مثل محلات السوبر ماركت والمطارات أو وسائل النقل العام.نعل الحذاء هو أرض التكاثر الرئيسية للبكتيريا والفطريات والفيروسات، والقطرات التي تحمل […]

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