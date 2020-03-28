2020/03/28 | 02:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المسلمون يرفعون في لندن تكبيرات موحدة ومنظمة الصحة:العالم تنقصه معدّات الوقاية جنيف- نيويورك- لندن – روما – الزمان ردد المسلمون في لندن الساعة الثامنة مساء الجمعة من بيوتهم ومراكزهم تكبيرات الاستغاثة بالله العلي القدير ان يرفع عن عباده في مشارق الارض ومغاربها هذا الوباء فيما أعلنت إيطاليا الجمعة تسجيل ما يقرب من ألف […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا وأسبانيا في أسوأ حصيلة يومية بالوفيات ورقم قياسي في أوروبا وأميركا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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