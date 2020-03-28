إيطاليا‭ ‬وأسبانيا‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬حصيلة‭ ‬يومية‭ ‬بالوفيات‭ ‬ورقم‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وأميركا

2020/03/28 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬المسلمون‭ ‬يرفعون‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬تكبيرات‭ ‬موحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭:‬العالم‭ ‬تنقصه‭ ‬معدّات‭ ‬الوقاية جنيف‭- ‬نيويورك‭- ‬لندن‭ – ‬روما‭ – ‬الزمان‭ ‬ ردد‭ ‬المسلمون‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬ومراكزهم‭ ‬تكبيرات‭ ‬الاستغاثة‭ ‬بالله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬ان‭ ‬يرفع‭ ‬عن‭ ‬عباده‭ ‬في‭ ‬مشارق‭ ‬الارض‭ ‬ومغاربها‭ ‬هذا‭ ‬الوباء‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬إيطاليا‭ ‬الجمعة‭ ‬تسجيل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ألف‭ […]

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