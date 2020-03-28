أسوأ ما في البشر وأفضله

2020/03/28 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام خطان‭ ‬من‭ ‬الاشتغالات‭ ‬العاجلة‭ ‬تشغل‭ ‬العلماء‭ ‬اليوم‭ ‬،‭ ‬الاول‭ ‬ايجاد‭ ‬لقاح‭ ‬ناجح‭ ‬مضاد‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬والثاني‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬عقار‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأدوية‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬جربها‭ ‬الانسان‭ ‬على‭ ‬أمراض‭ ‬شتى‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬لمعالجة‭ ‬الاصابات‭ ‬لاسيما‭ ‬تلك‭ ‬الخفيفة‭ ‬والمتوسطة‭ .‬وحتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬،‭ ‬يكافح‭ ‬العالم‭ ‬لوقف‭ ‬التدهور‭ ‬وكبح‭ […]

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