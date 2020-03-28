البابا فرنسيس يواجه عاصفة كورونا برفع الصلاة وحيداً من ساحة القديس بطرس

2020/03/28 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتيكان‭- ‬روما‭ – ‬الزمان‭ ‬‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬ترأس‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الجمعة‭ ‬وحيدا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬كاتدرائية‭ ‬القديس‭ ‬بطرس‭ ‬الخالية‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان‭ ‬صلاة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬عاصفة‮»‬‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬داعيا‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬الخائف‭ ‬والضائع‮»‬‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬أولوياته‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬الإيمان‭.‬وقال‭ ‬البابا‭ ‬‮«‬ظلمة‭ ‬كثيفة‭ ‬قد‭ ‬غطّت‭ ‬ساحاتنا‭ ‬ودروبنا‭ ‬ومدننا‭ ‬واستولت‭ ‬على‭ ‬حياتنا‭ ‬وملأت‭ ‬كل‭ […]

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