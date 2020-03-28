عرس الاردن يعزل محافظة اربد بالكامل : العروس مصابة و العريس يعتذر – شاهد بالصورة و الفيديو

2020/03/28 | 02:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : متابعة تصدر وسم #إربد قائمة الأكثر تداولاً على “تويتر” في الأردن، بعدما أعلنت الحكومة الأردنية عزل اربد (شمال المملكة) عن باقي محافظات البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة.وتفاعل الاف المدونين العرب خصوصا المقيمين في الاردن مع هاشتاك اربد بينهم السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري , و دعو ان […]

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