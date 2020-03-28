أحمد صبحى منصور - السلطان المملوكى برسباى وابن حجر العسقلانى أكابر المجرمين في طاعون عام 841

2020/03/28 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور فصل تمهيدىمقدمة 1 ـ تذكرنا ( ونحن تحت قصف فيروس كورونا ) الأوبئة التي كانت تجتاح الشرق والغرب دوريا ، وكانت نوعا من الإهلاك الجزئى ، وتعرضنا لهذا الموضوع في برنامجنا ( لحظات قرآنية ) على قناة ( اهل القرآن / أحمد صبحى منصور ).رأينا أن يتصدر هذا الفصل كتابنا :( أكابر المجرمين من المستبدين ورجال الدين في كوكب المحمديين ) 2 ـ في التحالف بين أكابر المجرمين من السلاطين المستبدين ورجال الك......

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