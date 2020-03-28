وكيل أوزيل يعلق على مستقبله في آرسنال

2020/03/28 | 02:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث وكيل أعمال لاعب آرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، عن مستقبل الألماني في ملعب الإمارات بعد انتشار الكثير من التكهنات حول إمكانية رحيله.

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