الكشف عن خطة أميركية لإرسال آلاف الجنود للعراق

2020/03/28 | 02:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية، اليوم السبت، عن خطة تعدها الولايات المتحدة لإرسال آلاف الجنود الى العراق، محذرة من حملة "دموية" تقودها اميركا ضد ...

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