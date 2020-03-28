فيديو – مخاوف من كارثة كورونا بسبب مجلس عزاء حضره الاف في الزعفرانية ببغداد : المتوفى كان مريضا بكورونا و ليس السكري

2020/03/28 | 02:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : في مشهد يتخوف من ان يكون كارثيا , شهدت منطقة الزعفرانية التي تعد هي مركز الوباء في بغداد بحسب الاحصائيات ان مجلس عزاء لرجل اقامته عائلته ونصبوا ما يعرف بالجادر و ادعوا انه توفي بالسكري , لكن الحقيقة تبينت لاحقا انه توفي بسبب مرض كورونا .وقال شهود : ” ان المئات […]

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