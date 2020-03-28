خبراء: هذا ما يحدث لرئة المصاب بكورونا

2020/03/28 | 02:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بحسب منظمة الصحة العالمية يتخطى 80 بالمائة من المصابين بفيروس كورونا المستجد المرض من دون علاج، لكن شخصاً من بين كل 6 مصابين يتعرّض لمضاعفات الالتهاب الرئوي، ويعاني من أعراض شديدة أهمها صعوبة التنفس.ويصنّف خبراء الصحة العامة مرضى كورونا إلى 4 فئات، هي: الفئة الأولى.هم المصابون الأقل خطورة، والذين لا يحتاجون علاجاً […]

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