2020/03/28 | 03:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تصدر فيلم “المنصة” الإسباني للمخرج الباسكي غالدر جازتيلو-أوروتيا قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة نتفلكس في الولايات المتحدة وإسبانيا وعدد كبير من الدول التي تعمل بها المنصة الرقمية، حسبما أعلنت الشركة المنتجة للفيلم “باسك فيلمز”.ويدور الفيلم داخل أحد السجون حيث يتطرق بصورة رمزية إلى الصراع بين الطبقات، وتجرى الأحداث بمنطقة ثوروثا في مدينة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلم يصبح الأكثر مشاهدة على نتفليكس في زمن كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلم يصبح الأكثر مشاهدة على نتفليكس في زمن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).