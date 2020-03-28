قطع تركيا للمياه عن السوريين: حياة 600 ألف شخص على المحك مع شبح «كورونا»

2020/03/28 | 03:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت 49 منظمة سورية قطع #تركيا «المتعمّد» للمياه في المناطق الواقعة شمال شرقي سوريا، منذرة بالخطر الذي يضع حياة 600 ألف شخص على المحك، مع انتشار شبح فيروس “كورونا” القاتل.

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