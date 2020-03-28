2020/03/28 | 03:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور الباحثون الطبيون في اليابان تقنية جديدة للمساعدة في عكس الصلع عن طريق زرع خلايا شعر المريض مباشرة في فروة رأسه لتحفيز النمو الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يابانيون يطورون تقنية جديدة لعلاج الصلع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يابانيون يطورون تقنية جديدة لعلاج الصلع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).