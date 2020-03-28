ترامب يعلن ساوث كارولينا وبورتو ريكو منطقة كوارث

2020/03/28 | 03:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية ساوث كارولبنا وبويرتو ريكو منطقة كوارث

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