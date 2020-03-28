تركيا: كورونا يرفع أسعار الفلفل الحار بعد الثوم

2020/03/28 | 04:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تشهد سوق الخضروات في تركيا ارتفاعا كبيرا في أسعارها عقب تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك على خلفية أنباء عن ارتفاع أسعار الثوم الذي أوصى الخبراء بتناوله لتعزيز جهاز المناعة.وتشير قاعدة بيانات بلدية اسطنبول التي تكشف عن أسعار الخضروات والفاكهة يوميا إلى زيادة بنحو مئة في المئة بأسعار الفلفل الحار، وزيادة بنحو 70 في […]

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