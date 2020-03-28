كيف تعتني بوالديك المسنين في العزل الصحي

2020/03/28 | 04:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن فيروس كورونا يصيب كبار السن، والذين يعانون مشاكل صحية مزمنة، أكثر من غيرهم.فيما يلي بعض النصائح للعناية بالمسنين أثناء العزل الصحي، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين: 1- البعد عن المبالغة رغم الحاجة لأخذ التحذيرات على محمل الجد، تجنب المبالغة […]

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