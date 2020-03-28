الذكاء الصناعي يكتشف دواء لعلاج فيروس كورونا

2020/03/28 | 04:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء روس بمساعدة تكنولوجيا الذكاء الصناعي أكثر من عشرة أدوية فعالة في علاج فيروس كورونا من بين الأدوية الحالية والتجريبية التي اجتازت الاختبارات السريرية.

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