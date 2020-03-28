2020/03/28 | 04:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن هدّدت بغداد بإجراءات قاسية قبل تمديد إعفائها من العقوبات على إيران : إنهاء أعمال وزارة عبد المهدي والتلويح بإعلانها حكومة مارقة بغداد – عبد اللطيف الموسوي افادت مصادر بأن التمديد الامريكي لمدة شهر للإستثناء الممنوح للعراق من العقوبات المتعلقة بالتعامل مع إيران، التي يعتمد عليها العراق في استيراد الطاقة جاء مصحوبا […]

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