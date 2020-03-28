2020/03/28 | 04:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكمّمو الأفواه وقتال الديكة نحن في بلاد تملؤها التناقضات حتى صار حريٌ بنا اطلاق تسمية بلاد الغرائب عليها ، بدلا عن بلاد الرافدين ، ومن ادل الحقائق على ذلك اننا قد نسمع احدا ً يقول انني مكمم الفم لا استطيع الحديث في بيئة يملؤها التعصب الديني حيث يفرض الفكر الديني نفسه […]

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