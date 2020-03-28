2020/03/28 | 04:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا بين التهوين والتهويل هاك خريطة العالم الفكرية ..خريطة الدنيا العقلية ..قلت لك يا قارئي أن ثمة عالمين في واقع الحياة ..وهناك عالم آخر في دنيانا لكنه يعيش في معزل عنها ..في الأحراش ومجاهل القارات ..الأزمة في تلك الخريطة أن من يملك الترياق ، أعمى لا […]

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